İçişleri Bakanlığı'ndan olta balıkçılığına yönelik genelge

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen 'Olta Balıkçılığına Yönelik Tedbirler' konulu genelgeye göre,
- Olta balıkçılığı faaliyeti yapılan sahil bantlarında, kişiler arasında en az 3 metre mesafe bırakılacak.
- Bu doğrultuda gerekli yer işaretlemeleri (boya, yapışkan yer etiketi), ilgili mahalli idare birimince ivedilikle yapılacak.
- Belirlenmiş her alan içerisinde sadece bir kişinin bulunması gerektiği, olta balıkçılığı yapan vatandaşlara kolluk ve zabıta marifetiyle bildirilecek.
- Belediyelerce, olta balıkçılığı faaliyeti icra edilen her bir alan için en az bir zabıta personeli, alan sorumlusu olarak belirlenecek.
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