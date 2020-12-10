Maaşları ve tazminatları için eylem yapan AtlasGlobal işçileri gözaltına alındı

Maaşlarını ve kıdem tazminatlarını almak için aylardır mücadele eden AtlasGlobal çalışanları, şirketin sahibi Ali Murat Ersoy'un ikiz kardeşi olan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un sahibi olduğu İstanbul'daki ETS Tur Genel Merkezi önünde direniş çadırı kurmuştu. Gazete Duvar'ın haberine göre bugün akşam saatlerinde polis, eylem yapanlara kamu düzenini bozdukları gerekçesiyle müdahale etti. Aralarında gazetecilerin de olduğu 8 kişi gözaltına alındı.

Desteğe gidenler de gözaltına alındı

Atlas Zedeler Adalet Platformu (A.Z.A.P) sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Gözaltına alındık! Hava-Sen Başkanı Seçkin Koçak, AtlasGlobal direnişçisi Ruken Çapan, Tamer Ercan ve Çiğdem Ayata Umut Sendikası'ndan Ercan Yenigül, Neslihan Acar ve Enerji iş Başkanı Mahmut Altunsoy'un yanı sıra dünyaca ünlü saz sanatçısı Loudingirra Özdemir ile Medyascopetv ‘dan Ufuk Çeri dahil 8 arkadaşımız gözaltına alındı."

BAKAN BİZİ GÖZALTINA ALDIRDI



Direnişimizin 6. Gününde polislerin hukuksuz kararlarıyla 8 kişi gözaltına alındık. Gözaltına alınanlar arasında basın mensupları da bulunuyor#BakandanİscilereGozalti#EtsturdaDirenisCadırı @MehmetNuriErsoy pic.twitter.com/M5h7P3kJKn — A.Z.A.P Atlas Zedeler Adalet Platformu ✈ (@Atlasmagdurlari) December 10, 2020

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