CHP'li Tanrıkulu: 2020'de 2 bin 918 kişinin yaşam hakkı ihlal edildi

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 10 Aralık İnsan Hakları Günü'nde 2020'nin 11 ayında yaşanan hak ihlalleriyle ilgili raporunu yayımlandı. Tanrıkulu raporunda 11 ayda 2 bin 918 kişinin yaşam hakkı ihlal edildiğini, 2 bin 293 kişiye işkence yapıldığını söyledi.