Polis, akıl verenlere tepki gösterdi: Biri şu vatandaşlara polislerin ilk yardım dersi aldığını söylesin

Yolda baygın bir şekilde yatan kadına müdahalede bulunan polis, etraftaki insanların ne yapılacağı konusunda 'akıl vermesine' tepki gösterdi: “Her gelen akıl veriyor. Ne olacak böyle? Biri şu vatandaşlara polislerin ilk yardım dersi aldığını söylesin.”

Esenyurt Meydanı’nda yürüyen Yeter Ç. (38) birden yere yığıldı. Kadının bayıldığını gören bölgede görevli Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri onu kendisine getirmeye çalıştı ancak sonuç alamadı. Başının altına küçük yastık konulan kadını gören yoldan geçenler, polise yan çevrilmesinden, nasıl uzatılması gerektiğine kadar çeşitli konularda önerilerde bulunmaya başladı.

‘Allah, Allah… Her gelen akıl veriyor’

Bu önerilerin ardı arkası kesilmeyince kadının başında bekleyen polis memuru “Allah, Allah… Her gelen akıl veriyor. Ne olacak böyle? Biri şu vatandaşlara polislerin ilk yardım dersi aldığını söylesin” diye söylendi.

Polisin haber vermesi üzerine gelen 112 görevlileri kadını sedye ile ambulansa alarak hastaneye götürdü.