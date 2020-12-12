Muhittin Böcek: Sözüm var, son nefesime kadar aşık olduğum bu kente hizmete devam edeceğim

Koronavirüs tedavisinin ardından taburcu olarak göreve başlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Twitter'dan yaptığı paylaşımla görevinin başında olduğunu bir kez daha belirtti.

Koronavirüs tedavisinin ardından 4 ay sonra taburcu olarak göreve başlayan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Selda Bağcan’ın 'Denizlerin Dalgasıyım' adlı şarkısını, "Antalyalılara sözüm var. Son nefesime kadar aşık olduğum bu kente hizmete devam edeceğim. Bizi hiçbir şey yolumuzdan çeviremez" notuyla paylaştı.

Antalyalılara sözüm var. Son nefesime kadar aşık olduğum bu kente hizmete devam edeceğim. Bizi hiçbir şey yolumuzdan çeviremez. Çünkü #BizBirlikteGüçlüyüz pic.twitter.com/tVIZyPAPrQ — Muhittin Böcek (@BocekMuhittin) December 12, 2020

​Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, 17 Ağustos'ta Koronavirüs nedeniyle tedaviye alındı. Sağlık durumu ağırlaşınca 7 Eylül'de alındığı yoğun bakımda 64 gün kalan Başkan Böcek, 9 Kasım'da normal servise çıkarıldı.

Böcek, 108 günün sonunda Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden taburcu oldu. Yaklaşık 4 ay süren tedavisinin ardından makam koltuğuna yeniden oturan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bugün sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Böcek paylaşım yaptı