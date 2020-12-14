Sokağa çıkma kısıtlamasını delmek için hastaneden randevu alanlara tepki: 'Kendimizi kullanılmış hissediyoruz'

Bazı vatandaşların hastaneden randevu alarak sokağa çıkma kısıtlamasını deldiği ortaya çıktı. Prof. Dr. Halil Özgüç, "Bu kötü bir suistimal. Kendimizi kullanılmış hissediyoruz" dedi.

Bazı vatandaşların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını çeşitli yöntemlerle deldiği ortaya çıktı. Özel hastaneden ya da kan merkezlerinden randevu alanlar, telefonlarına gelen mesajı göstererek kontrol noktalarından kolayca geçebiliyordu.

Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre Bursa’daki bir özel hastanede görev yapan cerrah Prof. Dr. Halil Özgüç her hafta aynı sorunu yaşadıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Kamu hastanelerinde hafta sonu normal randevu verilemiyor. Ama özel hastaneler ve muayenehaneler hasta kabul edebiliyor. Özel hastanelerin birçoğunda internet üzerinden randevu alınabiliyor. Daha sonra vatandaşa bir SMS gönderiliyor. Bununla kişi dışarı çıktığında ve kontrol olduğunda ‘ Ben hastaneye gidiyorum ’ diyor.

’ diyor. Geçen sokağa çıkma yasağında da yaşadık, cumartesi günü hastaneye gidiyorum, hastaların önemli bir bölümü gelmiyor. Arıyoruz, ‘Unuttum, gelmeyeceğim’ gibi bahaneler sunuluyor. Bu kötü bir suistimal. Hem bir doktor olarak hafta içi çalışıp yoruluyoruz, bir de hafta sonu hastalarımız için hastaneye geliyoruz ama bu kötü bir psikoloji oluyor. Kendimizi kullanılmış hissediyoruz."

Karantinadan kaçıp sokaklara çıkanların bahaneleri de şaşırttı. Isparta’daki izolasyon denetim ekibinin koordinatörü Dr. Hüseyin Baysan, karantina kaçaklarının bahanelerini şöyle anlattı: