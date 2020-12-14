İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması: 39 bin 146 kişiye işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam 39 bin 146 kişiye adli ya da idari işlem yapıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, hafta sonu Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

"Kovid-19 salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığımızın korunmasına yönelik olarak uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına devam edilmektedir" denen açıklama, şöyle devam etti: