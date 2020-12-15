Van’da 4.7 büyüklüğünde deprem

Van'ın Tuşba ilçesinde saat 00.58'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası AFAD ve Vali Mehmet Emin Bilmez kaydedilen can ve mal kaybının bulunmadığı bilgisini paylaştı.

AFAD'ın bildirdiğine göre Van'ın Tuşba ilçesinde saat 00.58'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. Depremin 9.2 kilometre derinlikte meydana geldiği ve Erçiş ile Ağrı'da da hissedildiği kaydedildi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor.

#DEPREM: Van'ın Tuşba ilçesinde saat 00.58'de 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) December 14, 2020

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Van Valisi Mehmet Emin Bilmez Twitter'dan yaptığı paylaşımda depreme ilişkin değerlendirmede bulundu. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadığını açıklayan Vali Bilmez şunları söyledi:

"Merkez üssü Tuşba İlçemiz olan 4.7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı görünmüyor. Tüm ekiplerimiz kırsal mahallelerimizde taramalarını sürdürüyor. Depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun, Allah beterinden korusun."

Merkez üssü Tuşba İlçemiz olan 4.7 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı görünmüyor.

Tüm ekiplerimiz kırsal mahallelerimizde taramalarını sürdürüyor.



Depremden etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun, Allah beterinden korusun.#deprem — Mehmet Emin Bilmez (@valibilmez) December 14, 2020

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