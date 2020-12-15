Kayıt
07:50 15 Aralık 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Jigolo olma vaadiyle dolandırıcılık şikayetleri yeniden arttı: 'Polise gidemiyorum'

    © AA
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1a/1042731165_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_25eab99b7d32438ba8172d2693f4b22e.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202012151043403890-jigolo-olma-vaadiyle-dolandiricilik-sikayetleri-yeniden-artti-polise-gidemiyorum/

    Jigolo olma vaadiyle dolandırıcılık yapıldığına yönelik şikayetler yeniden hız kazandı. İnternet üzerinden şikayette bulunanlardan bazıları "Ailemin öğrenmemesi için polise gidemiyorum" dedi.

    İstanbul’da Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internette kurduğu jigolo sitelerinde "10 bin TL kazanmak ister misiniz?" ilanları veren çeteyi belirledi.

    10 çağrı merkezi kuran çetenin çalışanları, başvuranlara gold ve VIP seçenek sunuyordu. Bin ile 5 bin TL arasında üyelik parası alınıyor, kişilerle buluşamayanlar üyeliği iptal etmek istediklerinde 'cayma' bedeli isteniyordu.

    Bazılarından da parasını FETÖ hesabına yatırdığı söylenerek kurtarma vaadiyle yeni paralar alınıyordu. Polisin düzenlediği operasyonda çete elebaşı Ç.Ö’nün de arasında bulunduğu 14 kişi tutuklandı, 304 bin TL, 7 bin dolar, 259 cep telefonu ele geçirildi. 11 lüks araca da el kondu. Dijital verilerde dolandırılan yaklaşık 5 bin kişinin ismine ulaşıldı, 15 milyon TL’nin üzerinde vurgun yapıldığı belirlendi.

    Polis artan ihbar ve şikayetler üzerine yeniden çalışma başlattı

    Geçen temmuz ayında düzenlenen operasyonun ardından internet siteleri ve Emniyet’e yapılan şikayetler bitme noktasına gelmişti. Hürriyet'ten Çetin Aydın'ın haberine göre yakın dönemde ise hem internet hem de polise yapılan isimsiz ihbarlarda büyük bir artış yaşanmaya başladı.

    Dolandırılan erkeklerin büyük çoğunluğu da internet üzerinde rumuz isimlerle yazılar yazarak dolandırıldıklarını belirterek yardım isterken, bazıları da arkadaşlarının şaka amaçlı kendilerini sitelere üye yaptıklarını, mağdur olduklarını belirterek yardım talebinde bulunuyor.

    Bazı erkekler ise jigolo reklamlarının sosyal medya platformlarında yoğunlaştığını, bu reklamlara girerek üye olduklarını belirterek, bu reklamlara kısıtlama getirilmesini istiyor. Polis artan ihbar ve şikayetler üzerine yeniden çalışma başlattı.

    İnternette şikayet sitelerine rumuz isimlerle yazanlardan bazıları şöyle:

    "- Ferruh: Jigolo üyelik sitesi ve karşılığında sadece üyelik bedeli 400 ve komisyon 1000 TL ödetiyorlar. ‘5000 lira alacaksın’ diyerek kesinlikle söyledikleri gibi değil. Aldıkları parayı geri ödemiyorlar.

    - Onur: Ben Twitter’da bir rastgele ‘jigolo olmak ister misiniz’ diye bir reklama tıkladım. 300 TL para yatırmamı istediler. Yatırdım. ‘Geri onaylanmasını bekliyorum’ dedi. Şu an hâlâ bekliyorum. Ailemin öğrenmemesi için polise gidemiyorum.

    - Kuray: Sadece öylesine başvurduğum site sabah aradı, anlamadım ne dediklerini ve iptal etmek istediğimi söyledim. 400 TL ücret istediler. ‘Ardından 780 TL daha yatırın size 400 TL’nizi geri vereceğiz’ dediler. Ardından ‘1630 TL daha yatırın size toplam olarak 2000 TL’nizi geri vereceğiz’ dediler. 400+780 maalesef yatırdım.

    - Ata: Maddi sıkıntılar yüzünden jigolo olmaya karar verdim ve bu ajans karşıma çıktı. Büyük bir yanlış yaptığımı iş işten geçtikten sonra anladım toplamda 4400 TL param gitti. Hepsi Twitter’a doluşmuşlar.

    - Ümit: 800 TL ile ‘jigolo kaydınız oluşturuldu’ deyip 25 bin liramı aldılar. Bunlara bir dur denmeli. Sizlerden davacıyım."

    Etiketler:
    Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Polis, Şikayet, Para, Internet, Dolandırıcılık, jigolo
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    2020 Yılının Doğa Fotoğrafçısı Yarışması'nın İnsan ve Doğa kategorisinde birincilik kazanan Kanadalı fotoğrafçı Jo-Anne McArthur'un Yanmış Ormanda Bir Umut başlıklı çalışması
    2020 yılının en iyi doğa fotoğrafları belli oldu
    Karikatür
    'Sputnik V aşısının itibarsızlaştırılması için yurt dışından kaynak ayrılıyor, bunu detaylı olarak biliyoruz'
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet