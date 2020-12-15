Cem Özer: Komplo falan yok ortada, sadece kahpe bir virüs var

Sanatçı Cem Özer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili olarak "Komplo falan yok ortada, sadece kahpe bir virüs var" dedi.

Son olarak 'Payitaht Abdülhamid' dizisinde canlandırdığı William Hechler karakteriyle izleyicilerin karşısına çıkan sanatçı Cem Özer, Hürriyet gazetesinden Tülay Demir'e değerlendirmelerde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcında bir sürü komplo teorisinin ortaya atıldığını hatırlatan Özer, gülerek "Biz de evde otururken ürettik" dedi. "Sonra gördük ki komplo falan yok ortada. Sadece kahpe bir virüs var" ifadesini kullanan Özer, şöyle devam etti: