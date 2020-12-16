Aracıyla tekneye çarptı: '2020 bize hiç iyi gelmedi, bu yıldan kurtulmak istiyorum'

Sinop'ta kontrolden çıktıktan sonra takla atan ve mendireğe düşüp balıkçı kayığına çarparak duran aracın sürücüsü Necdet Dikmen,"Denize düşmekten son anda kurtuldum. Geri vitese taktım sanıyordum. Oysa ileri vitesi takmışım. Bu 2020 yılı bize iyi gelmedi. 2020 yılından kurtulmak istiyorum" dedi