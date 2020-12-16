Aracıyla tekneye çarptı: '2020 bize hiç iyi gelmedi, bu yıldan kurtulmak istiyorum'

Sinop'ta önceki gün kent merkezindeki mendirek alanında bir trafik kazası meydana geldi. Necdet Dikmen yönetimindeki hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu mendirekten düşerek, deniz kıyısındaki balıkçı kayığına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ters dönen araç, denize düşmekten son anda kurtuldu.
Demirören Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre sürücü Dikmen, kendi imkânıyla aracından çıkarak kıyıya ulaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, denize düşmemesi için halata bağladığı aracı, daha sonra çağrılan vinçle bulunduğu yerden çıkardı.
Sinop'ta 30 yıldır balıkçılık yaptığını söyleyen sürücü Dikmen kaza anını anlattı:
- "Manevra esnasında ileri geri yapıyordum. Geri vitese taktığımı sanıyordum. Oysa ileri vitese takmışım. Daha sonra araç denize doğru düştü. Biraz korktum ancak bagajdan çıkmayı başardım. Aracın sadece sağ tarafı ıslandı. Bu 2020 yılı bize iyi gelmedi. Bu 2020 yılından kurtulmak istiyorum. Başımıza çok kötü şeyler geldi. Salgınlar, hastalıklar, ölümler çoğaldı."
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