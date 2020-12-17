Bilim Kurulu üyesi Prof. Özlü: Oxford aşısı da Türkiye'ye gelecek, yakın zamanda bir sözleşme imzalanmış

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı yürütülen çalışmalarla ilgili olarak CNN Türk canlı yayınında Uğur Önver'in sorularını yanıtladı.

"Maalesef sosyal medyada ya da bazen medyada da ifade ediliyor. İnsanlara kolay geldiği için böyle söyleniyor olabilir. Bu aşıların üretimi belli standart, teknoloji ve belli ülkelerde yapılıyor. Her firma üretemiyor. Sinovac’ın ürettiği aşı DSÖ tarafından denetlenen ve 15 yıldır aşı üreten bir firma. Standartlara uygun bilimsel yöntemlerle etkinliği kanıtlanmış aşılar, esas olan bu. Aşılar arasında çok bariz bir fark yayınlanmadı" diyen Özlü'nün açıklamalarının devamında şunlar öne çıktı: