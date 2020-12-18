'İğne canımı yaktı' dedi, sağlık çalışanına saldırdı: Silahla tehditler savurdu

Ankara'da, yapılan iğnenin canını acıttığını iddia eden şahıs, sağlık çalışanlarını darbetti. Şahıs, yanında getirdiği silahla arkadaşlarına yardıma koşan sağlık çalışanlarına tehditler savurdu.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir özel hastaneye giden Gazi Y., yapılan iğnenin canını yaktığını iddia ederek sağlık çalışanlarıyla tartıştı.

Yurttaşların araya girmesi sonucu olay yerinden uzaklaşan Gazi Y. bir süre sonra Cem Y. ile birlikte tekrar hastaneye geldi.

Tartıştığı sağlık çalışanlarını hastanenin bahçesine çağıran Gazi Y., yere yatırdığı bir sağlık çalışanını tekmelemeye başladı.

Arkadaşlarına yardıma koşan diğer sağlık çalışanlarını gören Gazi Y., yanında getirdiği tabancayı yardıma koşan diğer sağlık çalışanlarına doğrulttu.

Elindeki silahla tehditler savuran Gazi Y. ve Cem Y. sağlık çalışanları darbetmeye devam etti.

Olay yerinden kaçan Gazi Y. ve Cem Y. polis ekiplerinin çalışmaları sonucunda yakalandı.