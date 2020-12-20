Kayıt
16:24 20 Aralık 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Kovid-19'u yenen Doç. Dr. Aydın: İnsanlar virüsü kendisine yakıştıramıyor, 'Klima çarptı, soğukta kaldım' diyorlar

    © AA / Yasin Dikme
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 11
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/14/1043436203_0:-1:1200:675_1200x675_80_0_0_b7ee886cec8379105a8956d8212427c2.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/turkiye/202012201043436239-kovid-19u-yenen-doc-dr-aydin-insanlar-virusu-kendisine-yakistiramiyor-klima-carpti-sogukta-kaldim/

    Kovid-19'a yakalanan ve tedavisinin ardından iyileşen Doç. Dr. Aydın, "Hastalığımın üzerinden 2 ay geçmesine rağmen halsizlik ve zaman zaman karın ağrılarım devam ediyor" dedi. Aydın, "İnsanlar genelikle kendilerine koronavirüsü yakıştıramıyor. 'Beni klima çarptı, soğukta kaldım, yağmurda biraz yürüdüm' gibi şeylerle geliyorlar" ifadesini kullandı.

    Harran Üniversitesi (HRÜ) Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Salih Aydın, yaklaşık 2 ay önce halsizlik, baş ağrısı, yüksek ateş şikayeti ile hastaneye başvurduğunu, yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi.

    Hastalığının gribal enfeksiyon semptomlarıyla başladığını belirten Aydın, "Şiddetli baş, karın ve eklem ağrılarım başladı. Eşimin ve benim testim pozitif çıkınca kendimizi izole etmeye başladık. Kovid-19 olan hastalarda genellikle eklem ve kas ağrıları olur. Fakat bende 3 gün geçmeyen karın ağrısı oldu" dedi.

    Hastalığı yenmesine rağmen etkisini yaşadığını ifade eden Aydın, "Ben ve eşim çok korktuk, çocuğumuz var. Çok zor günler yaşadık. Bu herkesin korkması gereken bir şey. Hastalığımın üzerinden 2 ay geçmesine rağmen hala ciddi halsizlik, çabuk yorulmalar ve zaman zaman karın ağrılarım devam ediyor. Verilen ilaçlarla sağlıma kavuştum. Kendimi izole etmem ve ilaç kullanımı, hastalığı yenmemde büyük etken oldu. Hastalar bizden ilaçları kullanıp kullanmamaları yönünde tavsiye istiyorlar. Ben ve birçok hekim verilen ilaçları kullandı. Verilen ilaçların hepsi faydalı" diye konuştu.

    'Hastaneye yatırılan kişilerin çoğu hastalığı kendisine yakıştırmayan hastalar'

    Anadolu Ajansı'na konuşan Aydın, her yaştan kişinin tedbirli olması gerektiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

    "Koronavirüs öyle sinsi bir hastalık ki her yaştaki insanda kötü sonuçlar doğurabiliyor. 'Bana bir şey olmaz' algısı çok yanlış bir düşünce. Herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Ben de genç olmama rağmen hastalığa yakalandım. En çok karşılaştığımız hastalar, semptomları çıktıktan sonra çok geç geliyor. İnsanlar genelikle kendilerine koronavirüsü yakıştıramıyor. 'Beni klima çarptı, soğukta kaldım, yağmurda biraz yürüdüm' gibi şeylerle geliyorlar. Koronavirüs semptom olarak o kadar genişledi ki, gribal enfeksiyonlar, kas, eklem rahatsızlıkları ve özellikle halsizlik gibi. Bu tür semptomları olanların en yakın sağlık kuruluşlarına başvurması gerekiyor. Hastaneye yatırılan kişilerin çoğu hastalığı kendisine yakıştırmayan hastalar."

    Etiketler:
    Enfeksiyon, Grip, Hastane, klima, soğuk algınlığı, Virüs, Mehmet Salih Aydın, Koronavirüs, Şanlıurfa, Harran Üniversitesi
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Tarihi kilise definecilerin insafına bırakıldı: Büyük tahribat fotoğraflara yansıdı
    Karikatür
    'TSK yaptırımlara cevap olarak Türkiye'deki Amerikan üslerine el koymalıdır'
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet