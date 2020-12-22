Koca: Ülkemize giriş yapan 335 yolcu, testleri negatif çıksa bile izolasyona alınmıştır

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika'dan ülkemize giriş yapan 335 yolcu, testleri negatif çıksa bile izolasyona alınmıştır" açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"İngiltere’de tespit edilen Koronavirüs mutasyonu üzerine 20 Aralık gecesi İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika’dan ülkemize uçuşların askıya alındığını ve o an itibariyle havada olan yolcular için de tedbirlerimizi duyurmuştuk. Önceki gece bu ülkelerden ülkemize giriş yapan 335 yolcu sağlık kontrolünden geçirilmiş ve PCR testi yapılmıştır. Yolculara 1. ve 7. Günü PCR örnekleri alınmaktadır. Testleri negatif çıksa bile tüm yolcular izolasyona alınmıştır.

14 Aralık’tan itibaren İngiltere’den gelen tüm yolcuların tespiti yapılmıştır. 4.603 yolcunun bilgileri siteme aktarılarak ikametleri ve kaldığı otellerinde izolasyona alınmışlardır. Bu yolcularımızın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda PCR testleri yapılmaktadır."

İngiltere’de tespit edilen koronavirüs mutasyonu üzerine 20 Aralık gecesi İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika’dan ülkemize uçuşların askıya alındığını ve o an itibariyle havada olan yolcular için de tedbirlerimizi duyurmuştuk. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 22, 2020

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