Türkiye'de koronavirüs nedeniyle 251 kişi daha hayatını kaybetti: Yeni vaka sayısı 19 bin 256

Türkiye'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 251 kişi daha hayatını kaybetti. Yeni vaka sayısı 19 bin 256 olarak açıklanırken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Ağır hasta sayısı ve aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor" bilgisini verdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyrine ilişkin olarak yeni verileri yayınladı. Buna göre virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 251 artarak 18 bin 602'ye ulaştı.

Bugün 192 bin 316 test yapıldı. Yeni vaka sayısı 19 bin 256 olarak belirlendi. 'Hasta' tanısı konanların toplam sayısı bugün 3 bin 309 olarak belirlenirken, ağır hastaların sayısı 5 bin 8 olarak açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın daha önce yaptığı açıklamaya göre vaka sayısı, PCR testi pozitif çıkan herkesi kapsıyor.

Bakanlığın verilerinde iyileşen hasta sayısına dair de bilgi verildi. Buna göre 24 saatte 32 bin 110 kişi sağlığına kavuştu. Toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 866 bin 815'e yükseldi. Söz konusu bakanlık verilerinde hastalarda zatürre oranının yüzde 4.1 olduğu belirtildi.

Bakanlığın verdiği diğer oranlar şöyle:

Yatak doluluk oranı: Yüzde 50.8

Erişkin yoğun bakım doluluk oranı: Yüzde 68.2

Ventilatör doluluk oranı: Yüzde 40.0

Ortalama temaslı tespit süresi: 10 saat



Filyasyon oranı: Yüzde 99.9

Bugün tespit edilen 3.309 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı ve aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Vakaların azaldığı bu dönemde aile içi bulaşmalar artış gösteriyor. Her yerde tedbirlere uymalıyız. Birlikte mücadele güçlü netice verecek. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 22, 2020

​Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kişisel Twitter hesabında "Bugün tespit edilen 3 bin 309 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı ve aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Vakaların azaldığı bu dönemde aile içi bulaşmalar artış gösteriyor. Her yerde tedbirlere uymalıyız. Birlikte mücadele güçlü netice verecek" değerlendirmesinde bulundu.