Bahçeli: AİHM'in Demirtaş kararını tanımıyoruz, takmıyoruz

AİHM'in eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş için 'derhal tahliye' kararına tepki gösteren MHP lideri Devlet Bahçeli, "Tanımıyoruz, takmıyoruz, milli vicdanda hükümsüz olduğunu da buradan haykırıyoruz" dedi. Bahçeli, HDP'nin kapatılması çağrısını yineledi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski HDP Eş Başkanı Demirtaş'ın ifade, özgürlük ve güvenlik, serbest seçim haklarının ihlal edildiğine hükmetti ve derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

AİHM'in kararıyla ilgili açıklama yapan MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Tanımıyoruz, takmıyoruz, milli vicdanda hükümsüz olduğunu da buradan haykırıyoruz" ifadesini kullandı.

Bahçeli, "HDP açılmamak üzere kapatılsın dedik, bu kararımızın arkasındayız. Hazine yardımlarının terör örgütüne gitmesini istemiyoruz. HDP sözcülerinin TBMM'de ortaya koyduğu görüşler, tavırlar dikkate alındığı vakit dağda temizlenen terör, Meclis'te de temizlenmelidir" dedi.

Genel Başkanımız Sn. Devlet BAHÇELİ, İl Başkanları Toplantısı Sonrasında Düzenlenen Basın Toplantısında Konuşuyor https://t.co/6536nr1u0K — MHP 🇹🇷🇦🇿 (@MHP_Bilgi) December 24, 2020

Bahçeli'den Akşener'e: Dön evine bitsin bu çile

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tekrar 'evine dön' çağrısı yapan Bahçeli, ''Dön evine bitsin bu çile'' diye konuştu.

Partisinin genel merkezinde İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: