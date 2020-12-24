Bahçeli: AİHM'in Demirtaş kararını tanımıyoruz, takmıyoruz

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski HDP Eş Başkanı Demirtaş'ın ifade, özgürlük ve güvenlik, serbest seçim haklarının ihlal edildiğine hükmetti ve derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.
AİHM'in kararıyla ilgili açıklama yapan MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Tanımıyoruz, takmıyoruz, milli vicdanda hükümsüz olduğunu da buradan haykırıyoruz" ifadesini kullandı.
Bahçeli, "HDP açılmamak üzere kapatılsın dedik, bu kararımızın arkasındayız. Hazine yardımlarının terör örgütüne gitmesini istemiyoruz. HDP sözcülerinin TBMM'de ortaya koyduğu görüşler, tavırlar dikkate alındığı vakit dağda temizlenen terör, Meclis'te de temizlenmelidir" dedi.
Genel Başkanımız Sn. Devlet BAHÇELİ, İl Başkanları Toplantısı Sonrasında Düzenlenen Basın Toplantısında Konuşuyor https://t.co/6536nr1u0K— MHP 🇹🇷🇦🇿 (@MHP_Bilgi) December 24, 2020
Bahçeli'den Akşener'e: Dön evine bitsin bu çile
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tekrar 'evine dön' çağrısı yapan Bahçeli, ''Dön evine bitsin bu çile'' diye konuştu.
Partisinin genel merkezinde İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Millet kararını vermiş, perde kapanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'nin geleceğidir. Cumhur İttifakı'nı kararlılıkla devam ettireceğiz. Denizden geçtik, derede boğulmayacağız.
- Türkiye'de demokratik hukuk devletinin gelişip yerleşeceğine, insan hakları standartlarının yükseleceğine samimiyetle inanıyoruz. Böyle bir yükselişi ancak MHP ile AK Parti'nin yapacağını düşünüyoruz.
- Ne ABD'nin yaptırımları ne Avrupa Birliği'nin yaptırım tehditleri ne FETÖ'nün ayak oyunları ne PKK'nın kanlı emelleri ne Yunan tahrikleri ne Fransız tacizleri ne Ermeni kumpasları ne de zalim senaryoları bize sökmeyecek, işlemeyecektir.
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