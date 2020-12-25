Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son hafta içinde İstanbul’da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildi. Polikliniklerde %50’ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına %35, yoğun bakımlara %30 olarak yansıdı" dedi.

Koca, İstanbul İl sağlık yöneticileri ve Başhekimlerle gerçekleştirdiği haftalık değerlendirme toplantısının ardından açıklama yaptı.

Son hafta içinde İstanbul’da vaka sayısında önemli oranda düşüş kaydedildiğini belirten Koca, "Polikliniklerde %50’ye varan azalma oldu; bu durum hastane yatışlarına %35, yoğun bakımlara %30 olarak yansıdı" ifadelerini kullandı.

Koca ayrıca, "Sahada 1963 filyasyon ekibimiz temaslı taramasına devam ediyor. Sağlık kuruluşlarımız görevini aksatmadan yürütüyor. Gayretlerimiz sonuç veriyor. Duraksama, tereddüt, gevşeme yok. Hep birlikte kazanacağız" dedi.

Sahada 1963 filyasyon ekibimiz temaslı taramasına devam ediyor. Sağlık kuruluşlarımız görevini aksatmadan yürütüyor. Gayretlerimiz sonuç veriyor. Duraksama, tereddüt, gevşeme yok. Hep birlikte kazanacağız. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 25, 2020

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