Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'a hapis cezası

Giresun'da şüpheli şekilde vefat eden 11 yaşındaki Rabia Naz Vatan'ın ölümünü aydınlatmaya çalışan Şaban Vatan'a dönemin Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin açtığı davada 1 yıl 8 ay hapis ve para cezası verildi. Cezanın hükmünün açıklanması geri bırakıldı

Giresun'un Eynesil ilçesinde şüpheli şekilde ölen 11 yaşındaki Raba Naz Vatan'ın babası Şaban Vatan, AK Partili eski bakan Nurettin Canikli'nin, nüfuzunu kullanarak olayın üstünü örtmeye çalıştığı yönünde iddialarda bulunuyordu. Nurettin Canikli, Şaban Vatan'a 5 ayrı dava açmıştı. Gazete Duvar'ın haberine göre Şaban Vatan'a ‘Kamu görevlisine hakaret’ suçundan 8 bin 840 Türk Lirası, ‘Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’ suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Mahkeme bunun yanında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına da karar verdi.

Kararda, toplam 119.85 lira yargılama giderinin ve 4 bin 80 lira vekalet ücretinin de Vatan’dan tahsil edileceği belirtildi. Şaban Vatan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Buyurun sonuç. Avukat bedelini de ben ödeyecekmişim. Çocuk öldürülmüş kimin umrunda" ifadelerini kullandı.