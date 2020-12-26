Taha Dağlı, Olay TV’nin kapanma gerekçesine ilişkin konuştu: Cavit Bey kandırıldığını söyledi

Olay TV'nin kapatılma sürecinde kanalın başına getirilmek istendiği iddiaları ile gündeme gelen Taha Dağlı, topu Cavit Çağlar'a attı. Kanalın yayın politikası nedeniyle baskı gördüğünü söyleyerek kanalın kapanması işaretini veren Çağlar'ın Kanal 7 ve Ülke TV Dış Haberler Müdürlüğü görevini yürüten Taha Dağlı ile bir dizi görüşme yaptığı açıklanmıştı.

Kanalın kapatılması sonrası Taha Dağlı o görüşmelere dair açıklamalar yaptı. Dağlı Superhaber'de yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

'Beni Cavit Çağlar çağırdı'

Olay TV meselesinde Cavit Çağlar’a 'liste yollandı', 'kayyım atanmaya çalışıldı' gibi iddialar var. Ben Cavit beyin beni arayıp, bizzat kendisinin davet etmesi üzerine ofisine gittim. Bir dizi görüşmemiz oldu. Kendisi Olay TV’nin yayın politikasından son derece rahatsız olduğunu, aslında böyle bir yayın arzu etmediğini ama en baştan müdahale etmediğinden dolayı maalesef işin bu noktaya geldiğini, bir nevi kandırıldığını söyledi. Cavit beyi tüm Türkiye tanır, merkez sağ çizgideki bir isimdir. Sahibi olduğu kanalın yayın politikasının ise bu çizginin çok uzağında kalmasından dolayı benimle yeni bir editöryal ekip konusunda bazı görüşmeler gerçekleştirdi. Kanal çalışanların işine son vermek gibi bir durum asla söz konusu olmadı.

'6-7 kişilik ekibimle gelirim' dedim'

Yayın konusunda bana yaptığı iş teklifi doğrultusunda 6-7 kişiden oluşan ekibimle gelebileceğimi söyledim. Sanırım 'yollandı' dedikleri liste bu. Ama 6-7 kişiden oluşan o listeyi kendi yakın çevremle istişarelerim sonucu belirledim. Hepsi de farklı yayın organlarında yıllardır görev yapmış olan, Türkiye konusunda hassas olan, bu ülkenin milli menfaatlerine duyarlı objektif ve tecrübeli isimlerdi. İçlerinde Cavit beyin NTV yıllarından şahsen tanıdığı önemli televizyon habercileri de vardı. Orada çalışanların geleceğiyle ilgili olumsuz hiçbir tasarrufun bulunmayacağını ısrarla vurguladım. Sadece benle beraber gelecek arkadaşlarımın pozisyonlarındaki kişilerin değiştirilmesi gerektiğini konuştuk.

'Alabarda ve Gemici ile görüştü'

Cavit bey kabul etti hatta bazı isimlerin kendisi tarafından istenmediğini de belirtti. Yusuf Alabarda ve Ahmet Gemici gibi bazı arkadaşlarımızla da bizzat görüştü. Sonrasında bir daha görüşmemiz olmadı. Kanalın kapatılacağını da medyadan öğrendim. Eğer Cavit beyle konuştuğumuz ve anlaştığımız süreç gerçekleştirilmiş olsaydı, Olay TV bugün Cavit beyin bizzat rahatsız olduğu marjinal noktada değil bizzat kendisinin istediği şekilde Türkiye çizgisinde yayın yapan merkezde bir kanal olacaktı.