Gökçeada ve Bozcaada seferleri iptal edildi

Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli- Bozcaada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu.
GESTAŞ'tan A.Ş.’den yapılan açıklamada, "27 Aralık Pazar günün Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm seferlerimiz, olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.
📢Yolcularımızın dikkatine! 27.12.2020 Pazar (yarın) Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattındaki— Gestaş Deniz Ulaşım (@gestaskurumsal) December 26, 2020
tüm seferlerimiz, olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edilmiştir. ⛴💨🌊 #gestaş #çanakkale #gökçeada #bozcaada pic.twitter.com/eNshoihVGh
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