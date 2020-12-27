Mansur Yavaş'a sorulan 'Kaç beğeni alırsam Cumhurbaşkanı adayı olursunuz' sorusuna ABB'den yanıt

Bir sosyal medya kullanıcısı, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'a "Kaç beğeniye Cumhurbaşkanlığı'na adaylığınızı koyarsız" diye sordu. Photoshop ile yaptığı görselde Yavaş'ı "250 bin beğeni gelirse neden düşünmeyelim" diye cevap vermiş gibi gösteren kullanıcıya, ABB'den yanıt geldi.

Twitter'da binlerce kullanıcının ünlü marka ve kişilere taleplerini gerçekleştirmek için başlattığı "Kaç beğeni alırsam..." akımında @fatihclskn_96 adlı kullanıcı ABB Başkanı Mansur Yavaş'a, "Başkanım kaç beğeniye Cumhurbaşkanlığı'na adaylığınızı koyarsınız? Orta Asya ve Kafkaslar dahil tüm Türk dünyasını örgütlemeye hazırım" yazdı. Kullanıcı, yaptığı montaj çalışmasıyla görselde Yavaş'ı "Sevgili Fatih, isteğini gerçekleştirmek için söz veremem ancak 250 bin beğeni gelirse gençler için neden düşünmeyelim" yanıtını vermiş gibi gösterdi.

ABB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Genel Koordinatörü Volkan Memduh Gültekin, @fatihclskn_96'nın paylaşımına verdiği yanıtta, "Başkanımıza sevginiz nedeniyle yaptığınız bu 'photoshop' çalışması için teşekkür ederiz. Desteğinize layık olmaya çalışıyoruz" dedi.

Gültekin, şöyle devam etti:

"Ankara'ya hizmet etmekten, Ankaralıyı memnun etmekten ve örnek bir Başkent oluşturmaktan başka gayemiz yoktur."

Sevgili Fatih,



Başkanımıza sevginiz nedeniyle yaptığınız bu "photoshop" çalışması için teşekkür ederiz. Desteğinize layık olmaya çalışıyoruz.



Ankara'ya hizmet etmekten, Ankaralıyı memnun etmekten ve örnek bir Başkent oluşturmaktan başka gayemiz yoktur. https://t.co/5zDqNJZipT — Volkan Memduh Gültekin (@volkan_gultekin) December 26, 2020

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