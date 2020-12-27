Gidecek yeri olmadığını söylemesine rağmen ceza kesilen vatandaş, Ankara'da kimsesizler misafirhanesine yerleştirildi

Zabıta ve polis ekiplerince dün Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Bimekan Barınma Evi'ne yerleştirilen Çiftçi, bugün otobüsle Ankara'ya gönderildi.

Devletin yardım elini uzattığı Çiftçi'yi, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ), Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri ile polis ekipleri karşıladı.

Çiftçi, vakfa ait araçla getirildiği Dışkapı'daki Kimsesizler Misafirhanesi'ne yerleştirildi.

Görevlilerce kendisine yeni kıyafet de verilen Çiftçi, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'ya iş bulmak için gittiğini belirtti. Çiftçi şunları söyledi:

"Antalya'da paramı ve ehliyetimi çaldırdım. Bu nedenle sokakta kaldım, mağdur oldum. Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiğimden ceza kesildi. Devletimiz haklı, sokaktasın, kısıtlama var, ceza kesebilirler, bu görevleri. Dışarıda olduğum için ceza verildi. Yaşanan olaydan kısa bir süre sonra polis ekiplerimiz bana ulaştı ve Antalya'da barınma evine yerleştirildim. Burada bir gün kaldıktan sonra otobüsle Ankara'ya geldim. Devletimize çok teşekkür ediyorum, bana yardımcı oldular. Antalya Büyükşehir Belediyesinden, valiliğimizden, memurlarımızdan Allah razı olsun."

Öte yandan, tüm ihtiyaçları karşılanan Çiftçi'ye iş bulunacağı öğrenildi.

Polisin, sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere yönelik uygulamasına takılan, evinin Ankara'da olduğunu ve Antalya'da kalacak bir yeri bulunmadığını söylemesine rağmen ceza kesilen Çiftçi'ye dair görüntüler sosyal medyada yer almıştı.

Emniyet Genel Müdürlüğünün Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Polisimiz burada görevini yapıyor ancak bu olayın içeriğine göre davranmamız lazım geldiğini kabul ediyoruz. Ali Çiftçi'yi tekrar bulduk. Gerekli desteği ve barınmasını sağladık, helalleştik. Memleketine intikal ettireceğiz. Polis arkadaşımız da üzgün. Düzeltir, özür dileriz." ifadesine yer verilmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Emniyet Genel Müdürlüğünün konuyla ilgili açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.