İbrahim Karagül, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini bıraktı

İbrahim Karagül, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevinden 31 Aralık itibariyle ayrılacağını duyurdu. Karagül, çalışma arkadaşlarına gönderdiği mesajında "Başka bir hayat mümkün mü, deneyeceğim. Yeni Şafak’ta yazmaya ve ülkemiz için mücadeleye de devam edeceğim" dedi.

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İbrahim Karagül, 31 Aralık itibariyle bu görevinden ayrılacağını duyurdu.

Karagül, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Sekiz yıl önce güzel başladık, güzel bitirdik. Yeni Şafak’a ve Albayrak Medya Grubu’na minnet ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

​Karagül'ün görevi bırakması, Yeni Şafak'ın internet sitesinde de kendine yer buldu. 'İbrahim Karagül Yeni Şafak genel yayın yönetmenliği görevini devrediyor' başlıklı haberde Karagül'ün meslektaşlarına gönderdiği e-posta'ya yer verildi. Buna göre Karagül, şunları söyledi:

"Değerli arkadaşlar; Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmenliği görevimi 31 Aralık itibariyle devrediyorum. Yeni Şafak’ta 25 yıllık çalışma hayatım, 8 yıllık Yayın Yönetmenliği görevim sona eriyor. Güzel başlayan bir birlikteliği aynı güzellikle sonlandırıyoruz. Uzun yıllar boyunca birlikte, çok verimli çalışmalar yürüttük.

Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmenliği

görevimi 31 Aralık itibariyle devrediyorum.



Sekiz yıl önce güzel başladık, güzel bitirdik.

Yeni Şafak’a ve Albayrak Medya Grubu’na

minnet ve şükranlarımı sunuyorum.



2021’in güzel başlangıçlara açılması dileğiyle. — İbrahim Karagül (@ibrahimkaragul) December 28, 2020

Türkiye’nin büyük krizlerinde birlikte mücadele ettik. Çok ciddi şeyler başardığımıza inanıyorum. Yeni Şafak bizim için bir ailedir. Hepimiz bu ailenin değerli üyeleriyiz. Başta Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak olmak üzere; Bayram Albayrak’a, Nuri Albayrak’a, Mustafa Albayrak’a, Kazım Albayrak’a, Muzaffer Albayrak’a, Mesut Albayrak’a ve bütün Albayrak ailesine minnet ve şükran borçluyum. Onların gayret ve destekleri ölçülemez.

'Başka bir hayat mümkün mü, deneyeceğim'