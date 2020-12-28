Türk Dışişleri'nden Ermenistan'a tepki: Saldırılar ateşkes rejiminin açık ihlalidir

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, "Ermeni unsurların Azerbaycan silahlı kuvvetlerine karşı gerçekleştirdikleri saldırılar Üçlü Bildiri ile tesis edilen ateşkes rejiminin açık ihlalidir" açıklamasını yaptı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, 27 Aralık’ta 6 kişilik silahlı bir Ermeni grubun, Hocavend bölgesindeki Ağdam (Hakaku) köyü istikametinde Azerbaycan ordusu mevzilerine saldırı gerçekleştirdiği iddiası hakında açıklamada bulundu.

Aksoy, yaptığı açıklamada "Yukarı Karabağ'da silah bırakmayı ve geri çekilmeyi reddeden Ermeni unsurların Azerbaycan silahlı kuvvetlerine karşı gerçekleştirdikleri saldırılar 9 Kasım 2020 tarihli Üçlü Bildiri ile tesis edilen ateşkes rejiminin açık ihlalidir. Daha önce 26 Kasım, 8 ve 11 Aralık tarihlerinde, son olarak da 27 Aralık günü yaşanan Ermeni silahlı unsurların saldırıları sonucunda askeri ve sivil kayıp ve yaralanmalar meydana gelmiştir" dedi.

"Üçlü Bildiri'nin imzacısı olarak, tüm silahlı Ermeni unsurların çekilmesinin ve ateşkes rejimine uyulmasının asli sorumluluğu Ermenistan'dadır" diyen Aksoy, şu ifadeleri kullandı:

"Azerbaycan tarafı, Ermeni silahlı unsurlarının söz konusu provokasyonlarına karşı meşru müdafaa hakkını kullanarak gerekli yanıtı vermiştir. Bölgede tesis edilmeye çalışılan kalıcı barışın paydaşı olabilmesi için Ermenistan'ın sahadaki gerçekleri kabullenmesi ve Üçlü Bildiri'yle üstlendiği taahhütleri yerine getirmesi gerekmektedir. Bu vesileyle, saldırılarda hayatını kaybeden Azerbaycanlı kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar, tüm Azerbaycan halkına başsağlığı diliyoruz."

Ermenistan, iddiaları yalanlamıştı

Resmi olarak tanınmayan Dağlık Karabağ’ın savunma ordusundan yapılan açıklamada hiçbir askerinin bir operasyona katılmadığı bellirtilmişti.

Bakü’nün ‘Ermeni bir silahlı grubun Azeri birliğine saldırdığı’ şeklinde yalan bilgi yaydığı iddia edilen açıklamada, Dağlık Karabağ askerlerinin ateşkese sadık kaldığı kaydedilmişti. Açıklamada, “Dün de bugün de, şu an itibarıyla Artsah savunma ordusundan tek bir asker hiçbir operasyonda yer almadı. Hiçbir olağanüstü durum kaydedilmedi, Ermeni tarafından hiç ateş açılmadı” ifadeleri kullanılmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 10 Kasım itibariyle Dağlık Karabağ’da çatışmaların durması için bir anlaşma imzalamıştı.