Öğretim görevlisi Sözer, eski sevgilisi tarafından yakılarak öldürüldü

Öğretim görevlisi Aylin Sözer'in üzerine yanıcı madde döken Kemal Delbe, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine de saldırdı. Delbe gözaltına alındığı sırada çevredekiler linç girişiminde bulundu.

Bu sırada dairede çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürme çalışmasına başladı. Binanın dumanla dolması nedeniyle diğer dairelerde bulunan vatandaşlar ve çocuklar tahliye edildi. Apartmanda kalanların binadan çıkarken yaşadıkları panik ise kameralara yansıdı.

Bakan Selçuk: Meslektaşım Aylin Sözer'in bir caninin kurbanı olması çok acı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından Sözer ile ilgili paylaşımda bulundu. Selçuk mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Genç bir meslektaşım, kıymetli bir eğitimci Dr. Aylin Sözer’in vahşice katledildiği haberinin üzüntüsü içindeyim. En hafif tabiriyle bir caninin kurbanı olması çok acı. Lanetliyor; ailesi ve öğrencilerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun."

Genç bir meslektaşım, kıymetli bir eğitimci Dr. #AylinSözer’in vahşice katledildiği haberinin üzüntüsü içindeyim.



En hafif tabiriyle bir caninin kurbanı olması çok acı. Lanetliyor; ailesi ve öğrencilerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun. — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) December 29, 2020

'Toplumda ne kadar çok şiddet olaylarını gözlemliyorsak çocuklar arasında da o kadar yaygınlaşıyor'

Sözer, Nisan 2019'da konuk olduğu Haber Global'de 'şiddet' üzerine açıklamalarda bulunmuştu.

Artan cinayet ve şiddet vakalarının çocuklara nasıl yansıdığını değerlendiren Sözer, "Biz toplumda ne kadar çok şiddet olaylarını gözlemliyorsak çocuklar arasında da o kadar yaygınlaşıyor. Sadece yaptıkları gözlemler değil bunları birbirine aktarıyorlar, akran zorbalığı dediğimiz ciddi bir sorun var" ifadelerini kullanmıştı.