Aylin Sözer'i öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı

CNN TÜRK İstihbarat Şefi Nihat Uludağ, Aylin Sözer'in öldürülmesiyle ilgili detayları anlattı . Buna göre, Delbe, gözaltına alındıktan sonra verdiği ilk ifadede 32 yaşında olduğunu ve inşaatlarda işçilik yaptığını söyledi.

Sözer'i de tanıdığını iddia eden Delbe, sabah saat 08.00 sıralarında Sözer'in evine gittiğini belirtti. Orada bir süre Sözer ile konuştuğunu, daha sonra aralarında bir tartışma çıktığını söyleyen Delbe, bu tartışma sırasında Sözer'i boğazını keserek öldürdüğünü itiraf etti.

'Hırsızlık süsü vermek istedi, polisi de yakmaya çalıştı'

Uludağ, olayın ayrıntılarını şöyle aktardı:

"Aylin Sözer'in yakınları ondan haber alamayınca polisi arıyorlar. Ve polis ekipleri o eve gidiyor. Kapıyı çalıyorlar, zorluyorlar. Polisin geldiğini anlayınca zanlı bu defa dayanıcı bir maddeyle evi yakmaya çalışıyor. Hatta polis kapıya barikat kuruyor. Zanlı kapıyı açan polisi de yakmaya çalışıyor. Orada da bir hamlesi var. Ve zanlı gözaltına alındı. Şu anda zanlı İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından sorgulanıyor.

Niye evi yaktıklarını sorduklarında ise; olaya bir hırsızlık süsü vermek için bu işlemi yaptığını da söylüyor. Sabah kadar bu sorgu sürecek fiziki deliller aranacak. İşin netliği sabaha kadar devam edecek."