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    Ömer Çelik

    AK Parti Sözcüsü Çelik: 2020 yılının son faşist saldırısı CHP’li Fikri Sağlar’dan geldi

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    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'li Fikri Sağlar'ın "Ben yargılandığım zaman türbanlı bir hakimin karşısına gittiğimde benimle ilgili haklarımı koruyacağı ve adaleti yerine getirebileceği konusunda kuşkum var" ifadesine tepki gösterdi. Çelik, "2020 yılının son faşist saldırısı CHP’li Fikri Sağlar’dan geldi" dedi.

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda sözlerine "2020 yılının son faşist saldırısı CHP’li Fikri Sağlar’dan geldi. CHP'li Sağlar, 'Türbanlı hakimin adaleti yerine getireceğinden kuşkuluyum' demiş" diye başladı.

    "Doğrudan insanların düşüncelerini, inançlarını ve demokratik haklarını hedef alan barbarca bir nefret söylemidir bu" diyen Çelik, şöyle devam etti:

    • "Adaleti ve insanlığı tehdit eden kılık kıyafet değil bu faşist zihniyettir. Türbanlı bir hakimin adil olamayacağı görüşü barbarca ve nefret suçu içeren bir yaklaşımdır, şiddetle kınıyoruz...
    • CHP'li Fikri Sağlar'ın 'türbanlı hakimin adil olacağından kuşkuluyum' ifadesi tam bir bölücülük örneğidir; kendi deyimi ile lafını iade edersek 'ideolojiktir' ve 'militanca'dır! Demokrasi ve hukuk düşmanı barbar bir zihniyettir.
    • Düşünce ve inanç temelinde, bireyi ve toplumu hedef alan her yaklaşım insanlık suçudur. CHP içinde barbar zihniyetteki bu kafalar, karanlık anlayışları hala topluma dayatma peşindeler. Bu, CHP içinde kronikleşmiş bir vakadır.
    • Bu faşist zihniyet, ötekileştirici, ayrımcı ve özgürlükleri hedef alan yaklaşımları ile ülkemize ve insanımıza kötülük yapmaya devam ediyor.
    • Utanç verici olan bu özgürlük ve inanç düşmanlığı, bazı dönemler kamufle edilmeye çalışılsa da çok geçmeden yeniden gün yüzüne çıkıyor.
    • Barbarlar, tarih boyunca sadece şehirlere, insanlara ve kültürel miraslara saldırmadı. Düşünceye, inanca ve özgürlüklere de saldırdı, yok etmeye çalıştılar.
    • Dayatarak, ötekileştirerek ve reddederek, toplum üzerinde baskı kurmaya çalışmak, barbarlıktır.
    • Barbarlık pusuda bekliyor. CHP'li Sağlar'ın kadınları rencide eden ve giyim tarzına göre yargılayan nefret dolu açıklaması, bugünün CHP'sinde halen bir zihniyet değişimi ve dönüşümü yaşanmadığını göstermektedir.
    • Demek ki 2021 yılında da faşizmle mücadeleye devam edeceğiz. Bu zihniyetle mücadele bir insanlık vazifesidir. Ülkemizin geleceğini karartmak ve demokrasimizi vesayet altına almak isteyenler fırsat kolluyor. Bunlara fırsat vermeyeceğiz.
    • Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü demokratikleşme iradesi sayesinde, 'başörtüsü yasağı' denilen barbarlık tarihin mezarlığına gömülmüştür.
    • Faşist zihniyetin o utanç verici yasakları yeniden milletimize dayatmasına asla müsaade etmeyeceğiz.
    • Başörtülü-başörtüsüz ayrımı yapmadan ve her türlü ayrımcılığı reddederek ülkemizin tüm kadın fertlerini saygıyla selamlıyor, kadınlarımızın özgürlüklerinin her zeminde takipçisi olmaya devam edeceğimizi vurguluyoruz. Bu vesileyle tüm kadın hukukçularımıza saygılarımızı sunuyoruz."

     

    Etiketler:
    baş örtüsü, Faşizm, Fikri Sağlar, CHP, Ömer Çelik, AK Parti
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