Sözcü gazetesi: Ayasofya'nın açılışına 'felaket' demek gibi bir kastımız yoktu

Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yıldız, Ayasofya'nın ibadete açılmasına 'felaket' demek gibi bir kastlarının olmadığını söyledi. Yıldız, söz konusu haberin çarpıtıldığını söyledi.

Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasını '2020'de yaşanan felaketlerden biri' olarak yorumladığı gerekçesiyle tepki gören Sözcü gazetesinden yeni bir açıklama geldi.

Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz, sosyal medya ve bazı internet sitelerinde 'Sözcü Ayasofya'nın açılmasını felaket olarak gösterdi' yalanının yayıldığını, söz konusu haberin çarpıtılarak kendilerinin hedef gösterildiğini belirtti.

"Oysa amacımız Ayasofya'nın ibadete açılmasını eleştirmek değil, yıla damga vuran bir olay olduğunu hatırlatmaktı. Nitekim manşetimiz dün Ayasofya'da cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da soruldu" diyen Yıldız, şöyle devam etti:

"Erdoğan, ' Ben Sözcü okumuyorum. Kimse de buna para verip almasın ' dedi… Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerine sonuna kadar katılıyoruz. Çünkü Erdoğan bir anlamda ülkede fikir özgürlüğü olduğuna dikkat çekti. ' Beğenmiyorsan almazsın ' mesajı verdi. Zaten demokrasilerde de böyle olur.

' dedi… Cumhurbaşkanı'nın bu sözlerine sonuna kadar katılıyoruz. Çünkü Erdoğan bir anlamda ülkede fikir özgürlüğü olduğuna dikkat çekti. ' ' mesajı verdi. Zaten demokrasilerde de böyle olur. Sözcü bugün Türkiye'nin en çok satan gazetesi. İşte bu yüzden de kıskanılıyor, haberleri çarpıtılıp çamur atılmak isteniyor. Editoryal hata olarak yorumlanan bu sunumda, Ayasofya'nın açılışına 'felaket' demek gibi bir kastımız yoktu .

. Sözcü bu toplumun bir parçasıdır. Bizler de milletimizin sevindiğine sevinir, üzüldüğüne üzülürüz. Kırmızı çizgimiz, 'Vatan, millet, devlet, bayrak ve din'dir . Yıllarca Sözcü gazetesi bunlara saygı duydu. PKK, FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelede ve Yunanistan, ABD, Suriye, Rusya, Fransa gibi dış sorunlarda devletin yanında yer aldı.

. Yıllarca Sözcü gazetesi bunlara saygı duydu. PKK, FETÖ gibi terör örgütleriyle mücadelede ve Yunanistan, ABD, Suriye, Rusya, Fransa gibi dış sorunlarda devletin yanında yer aldı. Sözcü bağımsız bir gazetedir. Kimseden emir ve talimat almaz. Ne iktidarın, ne muhalefetin uşağı olmadık. Bundan sonra da olmayacağız. Biz gücümüzü sadece siz okurlarımızdan alıyoruz."