CHP'li Girgin'in suç duyurusunda bulunduğu Pınar Gültekin'in babasından yeni açıklama: Bu nasıl bir ikiyüzlülüktür?

Gültekin, yaptığı açıklamada, kızının davasıyla ve acısıyla uğraştığını söyledi. Olaydan sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisini arayıp, taziye dileklerini ilettiğini anlatan Gültekin, şunları kaydetti:

"Dün CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve CHP'liler davaya gelip destek veriyor. Adliye önünde basına, destek açıklaması yapıyor. Bugün Süleyman Girgin beni şikayet ediyor. Bu nasıl bir ikiyüzlülüktür? Söylediklerimin tamamı doğrudur, birçok şahidim de var. CHP'li milletvekillileri ve partililer arayıp taziye dileklerini iletti. Ben onlarla ilgili niye böyle bir şey söylemiyorum? Niçin Süleyman Girgin'e iftira atayım? Söylediklerimin tamamı doğrudur. Ben de Süleyman Girgin'i savcılığa şikayet edeceğim. Onu Allah'a havale ediyorum. Lütfen beni artık rahat bırakın, artık acılı bir baba olarak kızımın davasıyla ilgilenmek istiyorum."

Ne olmuştu?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi 27 yaşındaki Pınar Gültekin, Cemal Metin Avcı tarafından yakılarak öldürülmüştü.

Avcı'nın 'canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın da 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açılmıştı.

Pınar Gültekin'in babası Sıddık Gültekin, CHP'li bir milletvekilinin telefonla arayarak 'davadan vazgeç' dediği iddialarına ilişkin 31 Aralık 2020’de basın açıklaması yaparak, o ismin CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin olduğunu söylemişti.

Girgin, Sıddık Gültekin'e 'hakaret ve iftira' iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu.