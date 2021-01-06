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    Hrant Dink öldürülüşünün 9. yılında anıldı

    Hrant Dink suikastı davasında iki tutuklama kararı

    © AA / Onur Çoban
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    Hrant Dink suikastı davasında iki jandarma istihbarat görevlisi hakkında tutuklama kararı verildi.

    Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin kamu görevlilerinin yargılandığı 76 sanıklı davaya bugün devam edildi.

    İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 117. duruşmaya, tutuklu sanıklar Muharrem Demirkale, başka suçtan tutuklu sanıklar Hamza Celepoğlu, Mehmet Uçar Ses ve Görüntülü Bilişim (SEGBİS) aracılığıyla katılırken tutuksuz sanıklar Önder Araz, Ali Barış Sevindik, Ali Öz, Mustafa Küçük, Emre Cingöz, Gazi Günay ve Celalettin Cerrah geldiler.

    Sanıklar Ali Öz'ün önceki celsede hakkında verilen 'konutunu terk etmemek', Emre Cingöz'ün ise 'İstanbul il sınırlarını terk etmemek' şeklindeki adli kontrol kararlarının kaldırılması için itirazda bulundukları tutanağa geçirildi.

    Eski İstanbul Emniyet Müdürü Cerrah: Ufak da olsa sabıkalanmak istemem

    Mütalaada 'görevi kötüye kullanmak' suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapsi istenen dönemin İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah, şunları söyledi:

    • "Trabzon Valisi'nin konuyu İstanbul Valisi'ne bildirmesi gerekirdi. Hatta bu tür konularda İçişleri Bakanlığı'nın bilgilendirilmesi gerekir. Görevim esnasında herhangi bir esnekliğim yoktur. Devletime ve milletime 47 yıl hizmet ettim. Hiçbir kusurum ve sabıkam olmamıştır. Bunun böyle kalmasını isterim. 47 yıl hizmet ettiğim devletimde ufak da olsa sabıkalanmak istemem."

    Ali Öz: Görevini zamanında yapmayan personel yanlış davranmıştır

    Mütalaada, 'Anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Kasten öldürme' suçundan müebbet, 'Resmi belgede sahtecilik', 'Görevi kötüye kullanmak', 'Örgüte üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım' suçlarından da 5 yıl 10 aydan 24 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen dönemin Trabzon Jandarma Komutanı Ali Öz ise herhangi bir kaçma girişimi olmadığını belirtti.

    Sanık Öz, beraatini istediği savunmasında şunları söyledi:

    • "Savcılık mütalaasındaki iddiaların hiçbirisine katılmıyorum. 2004 Ağustos'ta Trabzon Jandarma Komutanlığına atandım. Görevimi kanuni olarak yerine getirdim. Görev yaptığım sürede pek çok olay oldu ve yasalar çerçevesinde işlemler yapıldı. 2007 ocak ayında Dink'in öldürülmesi üzerine, İçişleri Bakanlığı müfettişleri olmak üzere belli makamlarca inceleme ve araştırma yapıldı. Ben kişisel olarak öldürme olayı meydana gelene kadar Dink adını bilmiyordum.
    • Olaydan sonra gazeteci olduğunu ve Agos'ta çalıştığını öğrendim. Emrimde çalışan personel Hrant Dink'in öldürüleceği bilgisini alıyor personel, sabah toplantıda şifai olarak söylüyor. Bunu kayıt altına almıyor.
    • Bunu kim rapor haline getirecek ve imzaya açacak görev tanımı açık. Komutanın bu işleri yapacak ne gücü, ne zamanı vardır. Görevini zamanında yapmayan personel yanlış davranmıştır. FETÖ ile yakın uzak hiçbir ilişkim olmadı olamaz. Hiçbir sebep ve gerek olmadan ölmesini neden isteyeyim."

    Duruşmaya katılan diğer sanıklar da savunmalarını yaptı.

    Üç sanık hakkındaki adli kontrol kararı kaldırıldı

    Mahkeme heyeti, sanıklar Ecevit Emir ve Ali Öz hakkındaki adli kontrol kararlarının duruşmaya gelerek takip etmeleri dikkate alınarak kaldırılmasına, sanık Emre Cingöz hakkındaki adli kontrolün de kaldırılmasına karar vererek bu sanıklar hakkındaki yurtdışına çıkış yasağının ise devamına hükmetti.

    İki sanık hakkında tutuklama kararı

    Heyet, sanıklar Veysel Şahin ve Volkan Şahin'in 'dosya kapsamında cinayetin daha önceden bilgisi olan ve kendisine Coşkun İğci vasıtasıyla haberdar edilen kişilerden olması, sanıkların cinayeti daha önceden bildiklerine dair dosya kapsamında delillerin olması, mütalaada istenen ceza durumu, kuvvetli suç şüphesinin olduğu, sanıkların tutuklulukta geçen sürelerin azlığı' dikkate alınarak tutuklanmalarına, tutuklanmalarına yönelik yakalama emirleri çıkarılmasına karar verildi.

    Sanık savunmalarının alınmasına devam edilmesine karar verilen duruşma, 8 Ocak'a bırakıldı.

    Etiketler:
    Ali Öz, Celalettin Cerrah, Karar, İran istihbaratı, Tutuklama, Dava, Suikast, Hrant Dink
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