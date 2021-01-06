Prof. Bulu, kendisini protesto eden Boğaziçili öğrencilerin yanlarına gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2 Ocak'ta Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan, öğrencilerin ve akademisyenlerin tepkisini çeken Prof. Dr. Melih Bulu kendisine yöneltilen soruları yanıtlıyor.

Bulu, bir öğrencinin "Biz size hiçbir şekilde kötü sözler sarf etmiyoruz. Yarın bizim hakkımızda bir şey dendiğinde 'Hayır yapmadılar' diyecek misiniz?" sorusuna "Hayır. Bugün burada olan arkadaşlara herhangi bir şey olmaz. Demokratik bir ortamdayız. Ben şu an mutluyum" yanıtını verdi.

Bulu, öğrencilerin "İstifa edecek misiniz?" şeklindeki sorusu üzerine de "Dünyada rektörün seçimle olduğu örnekler çok az" ifadesini kullandı. Bulu'ya yöneltilen sorular ve bunlara verdiği yanıtlar, tepkiler sırasında sık sık kesildi.

'Cevap vermeyecekseniz sırtımızı dönelim'

Öğrenciler, burada da istifa çağrılarını yineledi ve "Hocam aynı cevapları verecekseniz bir arkamızı dönelim. Kısır döngüye girdik. Cevap vermeyecekseniz sırtımızı dönelim çünkü bir yere gitmeyeceğiz" tepkisini gösterdi.