Türkiye'de koronavirüsten son 24 saatte 194 can kaybı, 12 bin 171 vaka

Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 3 Kovid-19 testi yapıldı, 12 bin 171 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük koronavirüs tablosuna göre 194 can kaybı yaşandı. 183 bin 3 testin yapılırken, 12 bin 171 kişinin testi pozitif çıktı. Ağır hasta 3 bin 201 oldu, 8 bin 211 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 172 bin 251'e yükseldi.

Koca: Aktif vaka sayımızda sınırlı artış gözleniyor

Verileri sosyal medyadan paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 1.370 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız her geçen gün azalıyor. Aktif vaka sayımızda sınırlı artış gözleniyor. Kısıtlama ve tedbirler netice vermeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyarak mücadele edersek kazanacağız" açıklamasını yaptı.

Bugün tespit edilen 1.370 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız her geçen gün azalıyor. Aktif vaka sayımızda sınırlı artış gözleniyor. Kısıtlama ve tedbirler netice vermeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uyarak mücadele edersek kazanacağız. https://t.co/RVlhe7786O — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 7, 2021

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