Soylu: PKK'nın kala kala 320'den daha aşağı bir elemanı kaldı, yakında bir sürprizimiz olacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröre karşı mücadeleyle ilgili olarak "PKK'nın kala kala 320 elemanından daha aşağı bir elemanı kaldı. Aslında sayı farklı ama biz onu bir süre sonra 'sürpriz' olarak tekrar söyleyeceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) hazırlık toplantısında yaptığı konuşmada, "Terörle mücadele, tarihinin en güçlü dönemindedir. Terör örgütü PKK'nın kala kala 320 elemanından daha aşağı bir elemanı kaldı. Aslında sayı farklı ama biz onu bir süre sonra 'sürpriz' olarak tekrar söyleyeceğiz" dedi.

"2020 afetlerle ilgili ağır bir yıl oldu" diyen Soylu, şunları söyledi: