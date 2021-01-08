MİT'ten eleman ilanı: Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) eleman temini için başvuruların alındığı eleman sayfasını güncelledi.

Sayfada bir de video yer aldı.

"Peşindeyiz ve seni iyi tanıyoruz" denilen videoda şunlar kaydedildi:

"Okumaya ne kadar meraklı olduğunu, dünyada olup biteni yakından takip ettiğini biliyoruz. Teknolojiyi etkin kullandığını, en gizli silahının bilgi olduğunu biliyoruz. Kalbinin vatan sevgisiyle dolu olduğunu ne zaman ay yıldız görsen gözüne toz kaçtığını biliyoruz. Tarihine bağlı olduğunu ama geçmişte yaşamadığını, iyi bir gelecek için fark yaratmaya hazır olduğunu biliyoruz. Bu yüzden peşindeyiz ve seninle çalışmak istiyoruz. Ülkenin yarınına birlikte iz bırakalım.

'Faaliyetlerimizi en verimli şekilde yürütebilmek için insan kaynağımıza büyük önem veriyoruz' denilen sayfada ise “Teşkilâtımız bünyesinde çeşitli beceri ve kabiliyetlere sahip istihbarat uzmanları; dünya dillerinde yetkin dil uzmanları; sinyal ve görüntü analizi, coğrafi bilgi sistemleri, yazılım ve donanım, ağ güvenliği dahil olmak üzere farklı alanlarda uzman mühendisler gibi birçok sahada faaliyet gösteren çalışma arkadaşları istihdam ediyoruz” ifadeleri yer buldu.