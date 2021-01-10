Üniversite öğrencisi Aleyna Yurtkölesi'nin ölüm nedeni belli oldu

DHA'nın haberine göre 22 yaşındaki Yurtkölesi'nin İran uyruklu Shayan Kheyrian tarafından boğazı sıkılarak öldürüldüğü belirlendi. Güvenlik kamerası incelemesinde boynundaki dövmeden yola çıkılarak yakalanan zanlı tutuklandı.

Yurtkölesi'nin otopsisinde, boğulmaya bağlı olarak yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri, apartmanın çevresindeki güvenlik kameralarını inceledi. Kayıtlarda, yüzünü maskeyle kapatan şüpheli bir kişinin binaya girip çıktığını tespit etti. Yapılan incelemede, bu kişinin boynunda Arapça yazılı bir dövme bulunduğu görüldü. Şüphelinin Shayan Kheyrian olduğu belirlendi. Şüpheli Kheyrian, polis tarafından kaldığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Kheyrian, polisteki ifadesinde Yurtkölesi'nin eski sevgilisi olduğunu, bir süre önce ayrıldıklarını, barışmak için eve gittiğini söyledi. Kheyrian, Yurtkölesi'nin barışmak istememesi üzerine çıkan tartışma sonucu, boğazını sıkarak öldürdüğünü anlattı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kheyrian tutuklandı.