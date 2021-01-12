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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.

    Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Milleti açlığa, fukaralığa mahkum eden sensin, o yüzden 'sözde cumhurbaşkanı' diyorum

    © AA / Emin Sansar
    Türkiye
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik olarak kullandığı 'sözde cumhurbaşkanı' ifadesiyle ilgili konuştu. Kılıçdaroğlu, "Milleti açlığa, fukaralığa mahkum eden sensin kardeşim. Ben o yüzden sana 'sözde cumhurbaşkanı' diyorum" dedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi (PM) toplantısı öncesi açıklamalarda bulunuyor. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    • "Türkiye'de derin bir yarılma var. Erdoğan'a açık çağrı yapıyorum sen yapay gündemlerle bu sorun çözülür diyorsan oturup tartışalım. İşsizliği, yoksulluğu çözeceksen oturup konuşalım. Yapay gündemler ayrı, gerçek gündemler ayrı.
    • Saray Türkiye’nin gerçeklerinden tümüyle kopmuş vaziyette. AK Parti’ye oy veren, MHP’ye oy veren vatandaşlarımıza sesleniyorum, gün beraber düşünme günüdür.
    • Ayrıcalığa ve ayrışmaya izin veriyoruz.  Çöpten yemek toplayan kadın bizim vatandaşımız, çocuklar bizim çocuklarımız. Asıl görev iktidara destek veren AK Parti ve MHP’ye aittir.  Bunların yatacak yeri yok. Sefaletten, açlıktan bunlar sorumlu.
    • Onlar esnafa gidemiyor. Biz gidiyoruz, onlar çöp konteynerinden yemek toplayanları görmüyor biz görüyoruz. Türkiye'nin gerçek gündemi bu, devleti çürütmeye başladılar.
    • Türkiye gerçeğinde açlık var. Marketler önünde atılacak meyve sebzeleri toplamak için biriken insan sayısı artıyor. Bu coğrafyada açlık yaşanmamıştı, şimdi açlık yaşanıyor.
    • Cumhuriyet tarihinin en büyük borçlanmasına girdiler. Nereye gitti bu para? Asıl sorulması gereken bu.
    • Erdoğan, devleti tek başına yönetiyorsun. İstediğine teşvik, istediğinin mal varlığına el koyabiliyorsun. Esnaf, 'Kırk yıldır vergi veriyoruz, bana 40 gün bakamadın' diyor. 
    • Tek fabrika bile kurmadın. Bu para nereye gitti? 83 milyonu bir avuç tefeciye mahkum ettiler. Paralar, faizcilere gitti. 18 yıldır ekonomiyi faiz, döviz ekseninde yönetiyorlar. Yerli ve milliysen neden yabanacılara 'gelin yatırım yapın' diye dileniyorsunuz?
    • Tutturmuşlar bir 'CHP İstanbul İl Başkanı.' Sen CHP İstanbul İl Başkanı ile uğraşacağına 'İşsizlik nasıl çözülür?' diye kafa yorsana.
    • ‘Sözde cumhurbaşkanı’ dedim diye çok alınmış. Bremen Mızıkacıları gibi hepsi saldırıyor. Milleti açlığa, fukaralığa mahkum eden sensin kardeşim. Ben o yüzden sana 'sözde cumhurbaşkanı' diyorum.

    • Bir de 1 milyon liralık tazminat davası açmış. Neyse teşekkür ederim, en azından bir paralık açmamış. Ben onun hakkında 1 paralık dava açıyorum, değeri o kadar çünkü.

    • Yemini edeceksin, o yemine sadık kaldığım sürece elbette ki 83 milyonun cumhurbaşkanısın, hiç kimse buna itiraz edemez. Milletin iradesine her zaman saygı duyuyoruz. Milletin iradesine bir şey söylemek ne bana ne de partimize düşmez. Demokrasiye bu ülkeye getiren bir parti olarak milletin iradesine saygı gösterdik, milletin seçtiği kişinin de millete saygı duyması lazım."

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