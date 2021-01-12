Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a: Milleti açlığa, fukaralığa mahkum eden sensin, o yüzden 'sözde cumhurbaşkanı' diyorum

Bir de 1 milyon liralık tazminat davası açmış. Neyse teşekkür ederim, en azından bir paralık açmamış. Ben onun hakkında 1 paralık dava açıyorum, değeri o kadar çünkü.

Yemini edeceksin, o yemine sadık kaldığım sürece elbette ki 83 milyonun cumhurbaşkanısın, hiç kimse buna itiraz edemez. Milletin iradesine her zaman saygı duyuyoruz. Milletin iradesine bir şey söylemek ne bana ne de partimize düşmez. Demokrasiye bu ülkeye getiren bir parti olarak milletin iradesine saygı gösterdik, milletin seçtiği kişinin de millete saygı duyması lazım."