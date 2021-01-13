Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs aşısı oluyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Çinli Sinovac şirketi tarafından geliştirilen koronavirüs aşısını oluyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülecek aşılama süreciyle ilgili olarak Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

İlk aşıyı örnek teşkil etmesi amacıyla kendisinin yaptıracağını belirten Koca, "Birazdan huzurlarınızda hastalığı daha önce geçirmemiş Bilim Kurulu üyelerimizle ilk aşıyı olacağız" ifadesini kullandı.

Yarından itibaren de sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlanacağını duyuran Koca, süreçle ilgili olarak da şu bilgileri verdi:

'Aşı adaletle dağıtılacak'