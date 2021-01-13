Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs aşısı oluyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülecek aşılama süreciyle ilgili olarak Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
İlk aşıyı örnek teşkil etmesi amacıyla kendisinin yaptıracağını belirten Koca, "Birazdan huzurlarınızda hastalığı daha önce geçirmemiş Bilim Kurulu üyelerimizle ilk aşıyı olacağız" ifadesini kullandı.
Yarından itibaren de sağlık çalışanlarının aşılanmasına başlanacağını duyuran Koca, süreçle ilgili olarak da şu bilgileri verdi:
'Aşı adaletle dağıtılacak'
- "Aşı adaletle dağıtılacak ve Bilim Kurulu'nun belirlediği öncelik sırasından başka hiçbir uygulama olmayacak. Aşılama programının son derece şeffaf yürütülmesi en büyük önceliğimizdir. Aşıların üzerinde bulunan karekod sebebiyle ismine tahsis edilen kişi dışında aşının kullanılması mümkün değildir.
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Tedarik planına uygun şekilde aşılanacak kişiler kendilerine sıra geldiğinde haberdar olacaklar ve randevu alarak aşılarını olmaya gideceklerdir. Vatandaşımızı motive etmesi açısından devlet büyüklerimizin de aşılanmasını Bilim Kurulu yararlı buldu. Devlet büyüklerinin aşılanması örnek teşkil edecektir."
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