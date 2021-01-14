KPSS yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu

KPSS tercih sonuçları için açıklama, ÖSYM'nin resmi internet sitesi aracılığıyla gerçekleştirildi.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, "30 Aralık 2020-7 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır" ifadelerini kullandı.

Toplam 452 bin 180 kişinin müraacatta bulunduğu tercih sürecinde 1.677 kişilik kontenjanın tamamına yerleştirme gerçekleştirildi.

30 Aralık tarihinde başlayan ve 7 Ocak tarihine kadar devam eden KPSS tercihleri üzerinden bir hafta geçmesiyle birlikte gözler ÖSYM'nin yapacağı yerleştirme sonuçlarına çevrilmişti. ÖSYM, KPSS tercih sonuçları açıklamasını resmen duyurdu.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, aşağıdaki ifadelere yer verildi:

"30 Aralık 2020-07 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 14 Ocak 2021 tarihinde saat 11.00’den itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."