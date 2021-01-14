Sunucu Sevim Gözay, 48 yaşında hayatını kaybetti

Gazeteci, yazar Sevim Gözay, bu sabah saat 07.30’da İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 48 yaşında hayatını kaybetti.

Gözay'ın vefat haberini gazeteci Timur Akkurt sosyal medya hesabından, "Ah be Sevim. Canım arkadaşım, çok erken gittin aramızdan. Bitmeyen enerjin, mükemmel zekan, eşsiz dostluğun... çok eksikliğini hissedeceğiz. Nur içinde yat, seni hiç unutmayacağız" diyerek paylaştı.

Ah be Sevim😞 Canım arkadaşım, çok erken gittin aramızdan. Bitmeyen enerjin, mükemmel zekan, eşsiz dostluğun... çok eksikliğini hissedeceğiz. Nur içinde yat, seni hiç unutmayacağız🙏🏻 #SevimGözay pic.twitter.com/ywfABDtzN0 — Timur Akkurt (@timurakkurt) January 14, 2021

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Sunucu ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Daha güleceğimiz çok şey vardı. Yarım kaldı hepsi. #SevimGözay" ifadelerini kullandı.

Daha güleceğimiz çok şey vardı. Yarım kaldı hepsi. #SevimGözay pic.twitter.com/IGJtzwkfnS — Yekta Kopan (@yektakopan) January 14, 2021

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'Popüler' isimli programı hazırlayıp sunan Gözay'ın bir süredir lenf kanseri tedavisi gördüğü belirtildi.