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    Aşılamanın ilk gününde 285 bin sağlık çalışanına CoronaVac aşısı yapıldı

    © AA / Arif Hüdaverdi Yaman
    Türkiye
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    Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında başlatılan aşılamanın ilk gününde, öncelikli grupta yer alan sağlık çalışanlarından 285 bin kişi CoronaVac aşısı oldu.

    Sinovac firmasınca üretilen CoronaVac aşısı, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından "Acil Kullanım Onayı" verilmesinin ardından, ilk olarak dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Bilim Kurulu üyelerine yapıldı.

    Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi"ne göre birinci aşamada yer alan sağlık çalışanlarının aşılanmasına da bugün başlandı. Bu kapsamda, aşılamanın ilk gününde 285 bin sağlık çalışanına CoronaVac aşısının ilk dozu yapıldı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bugün Ankara Şehir Hastanesine gelerek aşı oldu.

    Sağlık çalışanlarının ardından diğer öncelikli gruplar aşılanacak

    Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de yaklaşık 1 milyon 100 bin sağlık çalışanı bulunuyor. Aşıların uygun şartları taşıyan sağlık çalışanlarına tanımlanmasıyla Bakanlık tarafından ilgili kişilere bildirim yapılıyor. Ayrıca sağlıkçılar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu alarak aşılarını yaptırabiliyor.

    Sağlık çalışanlarının ardından, Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi kapsamındaki öncelik sıralamasına göre diğer vatandaşların aşılanmasına başlanacak.

    Aşı yapılan her kişi, uygulama sonrasında aşıya ait tüm detaylara cep telefonuna gönderilecek kısa mesajdan (SMS) ve e-Nabız hesabından erişebilecek.

    Aşının ikinci dozunun randevusu hekim tarafından verilip, SMS olarak cep telefonuna gönderilecek. MHRS ve e-Nabız hesabı üzerinden randevu kontrol edilebilecek veya değiştirilebilecek. 

    Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi

    Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi'ne göre, birinci aşamanın A grubunda, kamu, özel, üniversite, vakıf ve benzeri tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil sağlık kurumunda çalışanlar ile eczacı ve kalfalar dahil tüm eczane çalışanları bulunuyor.

    Birinci aşamanın B grubunda yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar, C grubunda ise 65 yaş ve üstü bireyler yer alıyor.

    İkinci aşamanın A grubunda hizmetin sürdürülmesi için öncelikli sektörlerin çalışanları bulunuyor. Bu sektörler ise şu şekilde sıralanıyor:

    "Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar"

    Bunların ardından ikinci aşamada 50-64 yaşlarındaki bireyler aşılanacak.

    Kronik hastalığı olanlar üçüncü aşamada

    Aşılamanın üçüncü aşamasında, öncelikle kronik hastalığı olan kişilere aşı yapılacak.

    Bu kişilerden ilk olarak 40-49 yaşındakiler aşılanırken, bu grubu 30-39 yaş ve 18-29 yaş grubu takip edecek.

    Üçüncü aşamada son olarak, diğer gruplarda bulunan sırasıyla 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaşlarında olanlara aşı uygulanacak.

    Dördüncü aşamada ise aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.

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