Yavaş'tan kuraklıkla mücadele adımı: Yağmur ve yüzey suları depolanacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kuraklıkla mücadele amacıyla kent genelinde depolama sistemini hayata geçirdiklerini açıkladı.

Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Yavaş, "Yağmur ve yüzey sularını depolayarak sulamada kullanmaya başlıyoruz. Depolama sistemlerimiz ilk etapta kentimizdeki 40 rekreasyon ve park alanında olacak. Kuraklıkla mücadele kapsamında tasarruf odaklı ve israfın önüne geçen projelerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Yağmur ve yüzey sularını depolayarak sulamada kullanmaya başlıyoruz.



Depolama sistemlerimiz ilk etapta kentimizdeki 40 rekreasyon ve park alanında olacak.



Kuraklıkla mücadele kapsamında tasarruf odaklı ve israfın önüne geçen projelerimizi sürdüreceğiz. pic.twitter.com/AYHaICe1vt — Mansur Yavaş (@mansuryavas06) January 14, 2021

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