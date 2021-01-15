Erdoğan'dan aşı açıklaması: Herhangi bir yan etki yok, 28 gün sonra ikinci dozu olacağım

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

(Aşı) Herhangi bir yan etkisi yok. Evelallah sapasağlamım. 28 gün sonra ikinci dozu olacağım.

(Yunanistan'ın aşı pasaportu olsun talebi) Bizim açımızdan da değerlendirilecek bir konu. Şu anda Yunanistan böyle dedi diye böyle olacak diye bir şey yok. Bizim de dışişleri teşkilatımızla konuşmamız lazım.

(ABD ile S-400 gerilimi) Savunma Sanayii'ne atacağımız adımları hiçbir ülke belirleyemez. Bu bizim atacağımız adımlara bağlıdır. S-400'lerle birinci paketi halletmiştik. 2. paket de devam ediyor. Ay sonu Rusya ile görüşmelerimiz birçok konuda olacak. Bu konularla birlikte bunu da bu arada görüşeceğiz. ABD ile bizim F-35'ler konumuz var. Çok ciddi bir parayı ödediğimiz halde hala verilmedi. Bu bizim uluslararası diplomaside ABD'nin bize yaptığı çok büyük yanlıştır. Temenni ederim ki Biden'ın görevi üstlenmesiyle birlikte çok daha olumlu adımlar atar ve bunları yoluna koyarız.

(TSK'ya ait araç ve silahların bakanlık onayıyla polis tarafından kullanılması) İçeriğini şu an anlattığınızda anlamadım. Olağanüstü durumlarda zaten bu tür şeyleri kullanma hakkına sahiptir. Bunun Resmi Gazete'de yayınlanması Cumhurbaşkanlığı kararıdır. Bundan daha doğal ne olabilir?

#Canlı: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından açıklamalarda bulunuyor. https://t.co/h0sPlUpigF — AA Canlı (@AACanli) January 15, 2021

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