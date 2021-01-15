Erdoğan: Yeni dönemde vatan savunmamızı siber vatanı da içine alacak şekilde genişleteceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni bir döneme girildiğini, veriyi elinde tutanların kendi 'dijital diktatörlüklerini' kurabildiklerini belirterek "Karada ve havada yürüttüğümüz vatan savunmasını 'siber vatanı' da içine alacak şekilde genişleteceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Resim Heykel Müzesi Restorasyon Sonrası Açılış Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Sanat eserlerinin bir medeniyetin asırlar boyunca ayakta kalan sembolleri olduğunu söyleyen Erdoğan, "Göbeklitepe de bizimdir, Efes de bizimdir, Söğüt de bizimdir, Ahlat da bizimdir. İstanbul da bizimdir, Ankara da bizimdir. Hepsine sahip çıkacağız" dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin maruz kaldığı fiziki saldırıların daha beterini medeniyetine yönelik olarak yaşadığını söyledi. "Bu sürecin sancılarını merhum Mehmet Akif olmak üzere birçok fikir adamımızın eserlerine görebiliyoruz" ifadesini kullanan Erdoğan, "İçeriden ve dışarıdan bu derece uğraşılmış başka bir millet var mı bilmiyorum. Mayası sağlam bir millet olduğumuz için her şeye rağmen ayakta kalmayı başardık" diye konuştu.

Erdoğan, yeni bir dönemin başladığını ve bu dönemin adının 'dijital çağ' olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Veriyi elinde tutanlar kendi dijital diktatörlüklerini kurabiliyorlar. Siber dünyanın Vahşi Batı 'yı hatırlatan kurallarla insanlığı tehdit eder hale gelmesi bilinçli bir tercihtir.

'yı hatırlatan kurallarla insanlığı tehdit eder hale gelmesi bilinçli bir tercihtir. Ülkemizin karşı karşıya kaldığı kimi dayatlamaları 'dijital faşizm' olarak adlandırdığımızda birileri rahatsız olmuştu. Karada ve havada yürüttüğümüz vatan savunmasını 'siber vatanı' da içine alacak şekilde genişleteceğiz.

Erdoğan: Siber dünyadaki her bireye hitap edecek, onları kendi mecralarımıza çekecek içerik üretemezsek bu savunma hattında başarılı olamayız. Müziğinden resmine, sinema ve dizisinden grafiğine kadar sanat, bu içerik üretiminin en kritik bölümühttps://t.co/UuTEgrG5DC pic.twitter.com/bnU74VlJ7s — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) January 15, 2021