Yeniçağ Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu evinin önünde saldırıya uğradı

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Orhan Uğuroğlu'na evinin önünde gerçekleştirildi. Uğuroğlu, arabasına bineceği sırada arkadan gelen 3 kişilik bir grubun saldırısına uğradı.

Saldırganların 34 plakalı bir araba ile geldiği belirtilirken, Emniyet'te ifade veren Uğuroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ da bugün evinin önünde saldırıya uğramıştı.