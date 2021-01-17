Zonguldak ve Sakarya'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara

Zonguldak'ta özel ve resmi anaokullarının yanı sıra rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde yarın yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirilirken, Sakarya'da da aynı nedenden dolayı okullardaki yüz yüze eğitime bir günlüğüne ara verildiği duyuruldu.

Zonguldak'ta özel ve resmi anaokullarının yanı sıra rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde yarın yüz yüze eğitime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle olumsuz hava koşullarınım devam ettiği belirtilerek, "Yarın yüz yüze eğitime özel ve resmi anaokulları, rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde bir gün süreyle ara verilmiş olup, uzaktan eğitimle devam edilmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

​Yoğun kar yağışı Sakarya'da da eğitime ara verilmesine neden oldu Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, şiddetli kar yağışı sebebiyle okullardaki yüz yüze eğitime bir günlüğüne ara verildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Vali Kaldırım sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "İlimizde yoğun kar yağışının devam etmesi sebebiyle, özel ve resmi anaokulları ile rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde 18.01.2021 tarihinde yüz yüze eğitime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri de yarın tam gün idari izinli sayılacaklardır" ifadelerini kullandı.

İlimizde yoğun kar yağışının devam etmesi nedeniyle, özel ve resmi anaokulları ile rehabilitasyon merkezleri ve kreşlerde 18.01.2021 tarihinde yüz yüze eğitime bir gün ara verilmiştir.



Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri de yarın tam gün idari izinli sayılacaklardır. — Çetin Oktay Kaldırım (@valicetinoktay) January 17, 2021

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