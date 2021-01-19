Umut Vakfı: 2020'de 2040 kişi ateşli silahla öldü

Umut Vakfı adlı sivil toplum kuruluşunun hazırladığı rapora göre, 2020 yılında basına yansıyan 3 bin 682 silahlı şiddet olayında; 2 bin 40 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 688 kişi de yaralandı.

''Umut Vakfı ‘Türkiye Silahlı Şiddet Haritası’ 2020 Raporu”na göre; yıl içerisinde 3 bin 682 silahlı olay basına yansıdı. Bu silahlı olayların 3 bin 128’inde ateşli silahlar (bin 303’ü tüfek, bin 825’i tabanca), 554’ünde ise kesici ve delici aletin kullanıldığı görüldü.

Bölgelere göre şiddet artışı

Diken'in haberine göre Umut Vakfı’nın 2020 raporunda; 2015 yılıyla kıyaslandığında son beş yılda, silahlı şiddetin yüzde 69 arttığı kaydedildi. 2015-2020 kıyaslamasında bazı bölgelerde de ciddi artışlar dikkat çekerken bazı bölgelerde ise olay sayılarında azalmalar görüldü. En çok artışın yüzde 90’la İç Anadolu Bölgesinde yaşandığı görülürken son beş yılda Marmara’da yüzde 75, Ege’de yüzde 71 artış yaşandığı belirtildi.

Bölgelere göre olay, ölü ve yaralı sayısı

Raporda, Marmara Bölgesi’nin 2020’de de, Türkiye genelinde en çok suçun işlendiği bölge olduğu kaydedildi.

Toplam 958 olayın basına yansıdığı bölgede; 205 kişinin öldüğü, 478 kişinin yaralandığı 441 şiddet olayının basına yansıdığı İstanbul birinci sırada. İstanbul’dan sonra en çok olayın yaşandığı ikinci il; 153 olayla Bursa. Kocaeli 123 olayla ikinci sırada, Sakarya ise 106 olayla dördüncü sırada geliyor. Onları; 44 olayla Tekirdağ, 41 olayla Balıkesir, 17 olayla Edirne, 12 olayla Kırklareli, 10 olayla Bilecik, sekiz olayla Çanakkale ve üç olayla Yalova izledi.