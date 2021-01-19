MHP'li Yalçın'dan Taha Akyol'a: Fesadın tellalı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Karar gazetesi yazarı Taha Akyol için 'fesadın tellalı' nitelemesinde bulundu. Yalçın, "MHP muarızları akıllı geçinir ama hiçbirinde taşa sürecek akıl yok. Çünkü tahammülsüzlük ve haset, hem gözlerine hem de gönüllerine kara bir perde indirmiş" dedi.