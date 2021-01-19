İletişim Başkanı Altun: Hain terör örgütü FETÖ Hrant’ı bizden koparalı 14 yıl oldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ''Hain terör örgütü FETÖ Hrant’ı bizden koparalı 14 yıl oldu'' açıklamasını yaptı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gazeteci Hrant Dink'in öldürülüşünün 14. yıl dönümünde ''Ülkemizin vicdanlı evladı, Anadolu’nun yürekli sevdalısıydı Hrant Dink. Bu toprakların harcındaydı onun alın teri, kalemi hep kardeşlik için çırpındı. Hain terör örgütü FETÖ Hrant’ı bizden koparalı 14 yıl oldu. Samimiyetini ve Anadolu’ya olan sevdanı her daim hatırlayacağız'' açıklamasını yaptı.

Ülkemizin vicdanlı evladı, Anadolu’nun yürekli sevdalısıydı Hrant Dink. Bu toprakların harcındaydı onun alın teri, kalemi hep kardeşlik için çırpındı. Hain terör örgütü FETÖ Hrant’ı bizden koparalı 14 yıl oldu. Samimiyetini ve Anadolu’ya olan sevdanı her daim hatırlayacağız. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 19, 2021

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