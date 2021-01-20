İçişleri Bakanlığı'nca 'Eren-2 Lice Operasyonu' başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, 2 bin 24 personelin katılımıyla 'Eren-2 Lice Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK'yla mücadele amacıyla ilki Tendürek'te başlayan Eren operasyonları devam ediyor.

Bu kapsamda, jandarma komando, jandarma özel harekat (JÖH), polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 116 operasyonel tim, 2 bin 24 personelin katılımıyla 'Eren-2 Lice Operasyonu' başlatıldı.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılması amacıyla 11 Ocak'ta başlatılan Eren operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla devam ettiği belirtildi.